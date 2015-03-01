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Microsoft продемонстрировала вариант нового меню «Пуск» в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:06
  • Просмотров: 337


Microsoft продемонстрировала возможное будущее для меню «Пуск» в Windows 10, которое включает иконки, которые она недавно показала в контексте Windows 10X.

В подкасте Windows Insider дизайнеры Microsoft продемонстрировали то, что можно было бы назвать незавершенным процессом: несколько различных способов просмотра меню «Пуск» Windows, в котором бы выделялись иконки, а не текущие живые плитки.

«Идея состоит в том, чтобы визуально унифицировать меню Пуск, [от] несколько хаотичного цвета, до чего-то более однородного», - сказал Майк Ладжой, один из дизайнеров иконок в команде Windows.



Существует предположение, что Microsoft может полностью отказаться от живых плиток, особенно после развертывания дизайна Windows 10X. Этого не произойдет, сказал Брэндон Леблан, который курирует Windows Insider Program. «Те, у кого есть живые плитки, все равно смогут их использовать», - сказал он, подразумевая, что, возможно, плитки будут настраиваться или контролироваться пользователями.



По словам Джейсона Ховарда (Jason Howard), старшего менеджера по продуктам в команде Windows Experience, новые иконки отчасти дадут пользователям больший контроль над макетами, что будет более соответствовать тому, выбрали ли они светлую или темную тему или нет. В живых плитках есть не только иконка, но и обширный цвет фона, который не зависит от выбранной пользователем темы.

Новый подход — это то, что Microsoft называет Fluent Design.

Ожидается, что Microsoft выпустит Windows 10X вместе с Surface Neo, где, как ожидается, дебютирует новая система иконок Windows 10X.
Илья Источник:
pcworld.com
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MeteoR
Посетитель | Сегодня, 22:46
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Как знал, что хотят убрать эти дебильные квадраты. Класс! Даже такой вариант смотрится куда лучше чем было.
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