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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.439.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:39
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.439.1

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.439.1. На прошлой компания также опубликовала новый пост в блоге, в котором подробно описывается защита от потенциально нежелательных приложений. Проверьте это здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/02/27/protecting-users-potentially-unwanted-apps/. Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность настраивать размер и цвет рукописного ввода при аннотировании PDF-файлов;
• Добавлена служба, предлагающая адрес, который нужно попробовать, когда переход на веб-сайт не удался из-за опечатки в адресе;
• Добавлена поддержка синхронизации параметров исключения Tracking Prevention;
• Добавлена кнопка в настройках, чтобы сделать Edge браузером по умолчанию;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой ввод в адресной строке иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой выделение текста в адресной строке иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой синхронизация избранного с каналом Stable Edge иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при отмене действия, выполняемого инструментом «Дедупликация избранного», происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой отказ от сохранения пароля через диалоговое окно иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в Immersive Reader иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, отображаемые на вкладке режима IE, вызывали сбой браузера при отображении диалогового окна геолокации;
• Исправлен сбой браузера при открытии веб-сайта в режиме IE из закрепленного ярлыка;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие клавиши F6 иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при использовании коллекций;
• Исправлена проблема, при которой удаление коллекции на одном компьютере приводило к сбою панели «Коллекции» на другом компьютере, если она была открыта при синхронизации удаления;
• Исправлен сбой при изменении настроек;
• Исправлен сбой при запуске;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема на Mac, когда некоторые настройки внешнего вида отсутствовали;
• После сохранения PDF-файла из средства просмотра PDF-файлов сохраненный файл становился просматриваемым в настоящее время, а не исходным;
• Исправлена проблема, из-за которой недавно посещенные сайты не отображались в адресной строке в качестве предложений поиска;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно Windows для выбора приложения, которое будет использоваться при открытии файла определенного типа, продолжало циклично открываться при выборе Edge в качестве приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые внутренние страницы, такие как страница управления избранным, не реагировали на нажатие перетаскивания;
• Исправлена проблема, из-за которой Windows Information Protection (WIP) иногда не работала при копировании содержимого из рабочих или школьных документов Office;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи WIP не могли получить доступ к рабочим или школьным веб-сайтам в InPrivate;
• Исправлена проблема, при которой воспроизведение видео в полноэкранном режиме иногда скрывало часть видео;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки при открытом диалоговом окне Guided Switch визуально отображались все остальные вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки, чтобы покинуть опасный веб-сайт, заблокированный SmartScreen, отключало кнопки «Назад»/«Вперед» в адресной строке;
• Исправлена проблема, из-за которой скриншот обратной связи иногда не удавалось сделать;
• Исправлена проблема, из-за которой в настройках появлялся раздел «Настройки нескольких профилей», когда существовал только один профиль браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при экспорте коллекций, в которых есть такие места, как гостиницы или рестораны, в Excel, в экспортированной электронной таблице отсутствовали данные;
• Временно отключена поддержка WIP на 32-битном Edge, чтобы предотвратить сбой при запуске;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы протестировать потенциальное исправление, которое Microsoft надеется представить Dev и Canary в ближайшее время;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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