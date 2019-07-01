Microsoft Edge Canary получил поддержку тем в Chrome Web Store
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:15
- Просмотров: 87
Новая версия Microsoft Edge Canary добавляет поддержку тем в Chrome Web Store.
Как включить новую функцию
1. Запустите Microsoft Edge Canary Build 82.0.444.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags/#edge-allow-store-extension-themes.
3. Найдите флаг «Allow installation of external Store themes» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
5. Посетите страницу «Темы» в Chrome Web Store.
6. Выберите любую тему и нажмите «Добавить в Chrome».
Как восстановить тему Edge по умолчанию
1. Чтобы удалить установленную тему в браузере Edge, нажмите иконку с многоточием и выберите «Настройки».
2. Выберите «Внешний вид» и нажмите «Удалить» напротив «Пользовательская тема», чтобы вернуть тему Edge по умолчанию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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