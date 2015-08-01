Новый Microsoft Edge теперь поддерживает изображения Windows Spotlight на странице новой вкладки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:22
- Просмотров: 104
Windows Spotlight — это функция, которая каждый день будет давать вам разные обои на экране блокировки Windows, основанные на изображении Bing за день. Пользователи могут голосовать за изображение, и Spotlight постарается улучшить свои предложения в будущем.
If you install Edge Stable (the production channel) , it should replace the old Edge and then the lock screen pics will go to new Edge.— Sean Lyndersay (@SeanOnTwt) March 5, 2020
Теперь Microsoft объявила о том, что Windows Spotlight будет частью страницы новой вкладки в Microsoft Edge.
Вы можете включить эту функцию следующим образом:
1. New Tab Page> Inspirational.
2. Custom> Image of the Day.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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