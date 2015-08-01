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Новый Microsoft Edge теперь поддерживает изображения Windows Spotlight на странице новой вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:22
  • Просмотров: 104


Windows Spotlight — это функция, которая каждый день будет давать вам разные обои на экране блокировки Windows, основанные на изображении Bing за день. Пользователи могут голосовать за изображение, и Spotlight постарается улучшить свои предложения в будущем.



Теперь Microsoft объявила о том, что Windows Spotlight будет частью страницы новой вкладки в Microsoft Edge.

Вы можете включить эту функцию следующим образом:

1. New Tab Page> Inspirational.
2. Custom> Image of the Day.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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