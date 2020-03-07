Обновление KB4535996 вызывает новые проблемы у пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:07
- Просмотров: 161
Обновление KB4535996 вызывает новые проблемы у некоторых пользователей Windows 10.
Вот список данных проблем:
• Windows 10 автоматически выходит из спящего режима;
• Пользователи получают BSOD;
• Пользователи получают синий и черный экран перед входом в систему;
• Пользователи получают снижение производительности;
• Пользователи жалуются на падение FPS;
• Пользователи жалуются на звуковые заикания;
• Пользователи жалуются на сбои системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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