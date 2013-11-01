Chrome Web Store больше не показывает предупреждение о безопасных расширениях в Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:26
- Просмотров: 123
Chrome Web Store больше не показывает предупреждение, когда вы просматриваете его через новый Microsoft Edge. В магазине говорилось: «Google рекомендует перейти на Chrome, чтобы безопасно использовать расширения». Google заменила это сообщение следующим: «Теперь вы можете добавлять расширения из Chrome Web Store в Microsoft Edge - нажмите «Добавить в Chrome».
Предупреждение никогда не мешало никому устанавливать расширения, которые раньше работали нормально. Новое сообщение, похоже, не влияет ни на какую функциональность. Тем не менее, оно посылает сообщение людям, что нормально устанавливать расширения Chrome в новом браузере Microsoft. Случайные пользователи и люди, не знающие о продолжающейся вражде между Google и Microsoft, могли быть напуганы предыдущим предупреждением о безопасности. Теперь они знают, что это безопасно в глазах Google.
Хотя библиотека нативных расширений Edge продолжает расти, возможность установки расширений Chrome значительно расширяет функциональность нового Microsoft Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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