Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:43
- Просмотров: 774
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS.
Вот список новых функций:
• Проверьте новую и красочную иконку Whiteboard! Этот релиз также содержит регулярные исправления ошибок и улучшения качества;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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