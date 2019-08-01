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Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:43
  • Просмотров: 774

Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS.

Вот список новых функций:

• Проверьте новую и красочную иконку Whiteboard! Этот релиз также содержит регулярные исправления ошибок и улучшения качества;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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Компания Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10

Компания Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10

Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10

Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10

Microsoft обновила приложение Whiteboard для iOS

Microsoft обновила приложение Whiteboard для iOS




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