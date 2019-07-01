Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.719 и 18362.719
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:34
- Просмотров: 196
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.719 и 18362.719.
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, которая не позволяла некоторым пользователям обновлять ОС из-за поврежденных сторонних сборок;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Media, Windows Silicon Platform, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Peripherals, Windows Update Stack и Windows Server;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 2
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11509
+1Комментариев: 39421
+0Пользователей: 9983