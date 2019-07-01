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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.719 и 18362.719

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:34
  • Просмотров: 196

Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.719 и 18362.719

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.719 и 18362.719.

Вот список исправлений:

• Исправлена проблема, которая не позволяла некоторым пользователям обновлять ОС из-за поврежденных сторонних сборок;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Media, Windows Silicon Platform, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Peripherals, Windows Update Stack и Windows Server;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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