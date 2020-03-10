Microsoft Emulator и Windows 10X Emulator Image (Preview) Build 19578 доступны для загрузки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:37
- Просмотров: 147
Компания Microsoft выпустила новые версии Microsoft Emulator и Windows 10X Emulator Image (Preview) в Microsoft Store. Обновленный Microsoft Emulator является версией 1.1.54.0, а обновленный Windows 10X Emulator Image - версией 10.0.19578. Это обновление включает в себя множество обновлений для Windows 10X, включая контейнер Win32. Информацию об установке и требованиях можно найти в инструментах Get Windows dev.
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Функции и проблемы в этом релизе:
Проверьте наличие новых образов в эмуляторе!
Microsoft Emulator версии 1.1.54.0 теперь включает возможность запрашивать в Магазине обновленные образы и устанавливать их. При первом запуске эмулятора, если не установлены образы, он предложит загрузить образ. Разработчик также может проверить наличие новых образов с помощью элемента меню Файл -> Загрузить образы эмулятора.
Тестирование существующих приложений в эмуляторе на выпущенных версиях Windows
Windows 10X Emulator Image версии 10.0.19578 включает в себя новое лицензионное соглашение, которое больше не требует его установки на компьютере инсайдеров Windows. Теперь вы можете установить его на Windows 10 версии 10.0.17763 или выше.
Win32-приложения теперь участвуют в оконной модели
Это обновление применяет оконную модель для Windows 10X к Win32-приложениям, запущенным в контейнере. Системное размещение окон гарантирует, что пользователи будут иметь последовательный и упрощенный опыт работы с окнами, адаптированный и соответствующий меньшему, двухэкранному и сенсорному устройству. Некоторые пробелы сохраняются и будут устранены в будущих обновлениях.
Дополнительные подробности можно найти здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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