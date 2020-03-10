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Microsoft Emulator и Windows 10X Emulator Image (Preview) Build 19578 доступны для загрузки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:37
  • Просмотров: 147


Компания Microsoft выпустила новые версии Microsoft Emulator и Windows 10X Emulator Image (Preview) в Microsoft Store. Обновленный Microsoft Emulator является версией 1.1.54.0, а обновленный Windows 10X Emulator Image - версией 10.0.19578. Это обновление включает в себя множество обновлений для Windows 10X, включая контейнер Win32. Информацию об установке и требованиях можно найти в инструментах Get Windows dev.

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Функции и проблемы в этом релизе:

Проверьте наличие новых образов в эмуляторе!

Microsoft Emulator версии 1.1.54.0 теперь включает возможность запрашивать в Магазине обновленные образы и устанавливать их. При первом запуске эмулятора, если не установлены образы, он предложит загрузить образ. Разработчик также может проверить наличие новых образов с помощью элемента меню Файл -> Загрузить образы эмулятора.



Тестирование существующих приложений в эмуляторе на выпущенных версиях Windows

Windows 10X Emulator Image версии 10.0.19578 включает в себя новое лицензионное соглашение, которое больше не требует его установки на компьютере инсайдеров Windows. Теперь вы можете установить его на Windows 10 версии 10.0.17763 или выше.

Win32-приложения теперь участвуют в оконной модели

Это обновление применяет оконную модель для Windows 10X к Win32-приложениям, запущенным в контейнере. Системное размещение окон гарантирует, что пользователи будут иметь последовательный и упрощенный опыт работы с окнами, адаптированный и соответствующий меньшему, двухэкранному и сенсорному устройству. Некоторые пробелы сохраняются и будут устранены в будущих обновлениях.

Дополнительные подробности можно найти здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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