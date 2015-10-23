Microsoft включила современный File Explorer в Windows 10X
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:19
- Просмотров: 170
Microsoft разрабатывает современный File Explorer, и он будет предварительно загружен в Windows 10X, когда выйдет в конце этого года. Этот новый File Explorer — это упрощенный, легкий обозреватель для просмотра хранилища OneDrive и синхронизации файлов между облаком и вашим локальным компьютером.
Он поддерживает оба режима (светлый и темный), но пока не поддерживает корректную работу на двухэкранных ПК. В правом нижнем углу находится небольшой индикатор состояния, который дает вам обзор ваших текущих синхронизируемых файлов, локально и в OneDrive.
Стоит отметить, что старый File Explorer также был обновлен в этой сборке. Теперь он поддерживает интеграцию с OneDrive, которая является своеобразной, поскольку Microsoft создает новый проводник для OneDrive.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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