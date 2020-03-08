Microsoft может обновить элементы управления мультимедиа в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 04:56
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Кодовая база сборки Windows 10 Build 19577 говорит о том, что Microsoft может обновить элементы управления мультимедиа.
В настоящее время элементы управления мультимедиа для Spotify, Groove Music или веб-браузеров отображаются в верхнем левом углу Windows 10, когда играет музыка и пользователи нажимают клавишу громкости. Всплывающее окно громкости Windows 10 позволяет пользователям делать различные манипуляции с помощью мультимедийных клавиатур и мыши.
Похоже, что Microsoft планирует переместить эти элементы управления в новое всплывающее окно громкости, которое можно открыть, щелкнув иконку громкости в системном трее.
В настоящее время всплывающее окно позволяет пользователям управлять только громкостью наушников или динамиков, но в будущем обновлении Windows 10 также появится доступ к элементам управления мультимедиа.
В новом всплывающем окне также отображается обложка альбома с названием приложения, которое воспроизводит музыку.
Тестирование показало, что обновлённое всплывающее окно запускается только тогда, когда нажимается иконка в системном трее. В настоящее время оно не поддерживает мультимедийные клавиши клавиатуры.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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