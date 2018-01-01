Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Функция Windows Sets замечена в Windows 10 SDK Build 19577

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:51
  • Просмотров: 176


Теро Алхонен нашёл ссылки на Sets в Windows 10 SDK Build 19577. Ранее Microsoft намекала на релиз Sets в будущем, когда функция будет готова, но компания никогда не делилась временной шкалой.



Илья Источник:
twitter.com/teroalhonen
  • +1
Похожие новости
Microsoft не тестирует Windows Sets в сборке Windows 10 Build 19481

Microsoft не тестирует Windows Sets в сборке Windows 10 Build 19481

Слух: Microsoft отказалась от Sets в Windows 10

Слух: Microsoft отказалась от Sets в Windows 10

Программное шифрование стало опцией по умолчанию в Windows 10 Build 18317

Программное шифрование стало опцией по умолчанию в Windows 10 Build 18317

Новые функции для Sets и Timeline будут доступны в следующей предварительной сборке Windows 10

Новые функции для Sets и Timeline будут доступны в следующей предварительной сборке Windows 10

Microsoft закрывает доступ к Sets до Windows 10 Redstone 5

Microsoft закрывает доступ к Sets до Windows 10 Redstone 5




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 3
Гостей: 37
Роботы: Google Yandex
Kapranov ruleton Илья
+9  
Новостей: 11518
+1  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9983