Функция Windows Sets замечена в Windows 10 SDK Build 19577

"Sets" are back in Windows SDK 19577 https://t.co/hcajON8kLa — Tero Alhonen (@teroalhonen) March 10, 2020

Теро Алхонен нашёл ссылки на Sets в Windows 10 SDK Build 19577. Ранее Microsoft намекала на релиз Sets в будущем, когда функция будет готова, но компания никогда не делилась временной шкалой.