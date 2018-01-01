Функция Windows Sets замечена в Windows 10 SDK Build 19577
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:51
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Теро Алхонен нашёл ссылки на Sets в Windows 10 SDK Build 19577. Ранее Microsoft намекала на релиз Sets в будущем, когда функция будет готова, но компания никогда не делилась временной шкалой.
"Sets" are back in Windows SDK 19577 https://t.co/hcajON8kLa— Tero Alhonen (@teroalhonen) March 10, 2020
Илья Источник:
twitter.com/teroalhonen
twitter.com/teroalhonen
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