Компании по кибербезопасности обнаружили уязвимость в Microsoft Server Message Block

Microsoft знает об уязвимости удаленного выполнения кода в том, как протокол Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) обрабатывает определенные запросы. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может получить возможность выполнять код на целевом SMB-сервере или SMB-клиенте.



Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-сервера, злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить специально созданный пакет на целевой сервер SMBv3. Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-клиента, злоумышленнику, не прошедшему проверку подлинности, необходимо настроить вредоносный сервер SMBv3 и убедить пользователя подключиться к нему.

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