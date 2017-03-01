Компании по кибербезопасности обнаружили уязвимость в Microsoft Server Message Block
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:34
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Компании по кибербезопасности обнаружили уязвимость в Microsoft Server Message Block (SMB).
Вот официальный комментарий Microsoft:
Microsoft знает об уязвимости удаленного выполнения кода в том, как протокол Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) обрабатывает определенные запросы. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может получить возможность выполнять код на целевом SMB-сервере или SMB-клиенте.
Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-сервера, злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить специально созданный пакет на целевой сервер SMBv3. Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-клиента, злоумышленнику, не прошедшему проверку подлинности, необходимо настроить вредоносный сервер SMBv3 и убедить пользователя подключиться к нему.
Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-сервера, злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может отправить специально созданный пакет на целевой сервер SMBv3. Чтобы воспользоваться уязвимостью SMB-клиента, злоумышленнику, не прошедшему проверку подлинности, необходимо настроить вредоносный сервер SMBv3 и убедить пользователя подключиться к нему.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
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