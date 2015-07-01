Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.446.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 23:40
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.446.0. Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:
Добавлены функции:
• В Guided Switch добавлена возможность запрашивать переключение на рабочий или школьный профиль, когда рабочий или школьный контент открывается в личном профиле;
• Добавлена лучшая поддержка перетаскивания для коллекций;
• Добавлена поддержка дополнительных веб-сайтов для правильного добавления информации о ценах и рейтингах к продукту, который был добавлен в коллекцию;
• Добавлена поддержка политики управления Native Window Occlusion от вышестоящего Chromium;
• Добавлена опция в политику управления Manage Search Engines для разрешения обнаружения поставщика поиска;
• Добавлены улучшенные сообщения для учетных записей, которые не могут синхронизироваться, чтобы объяснить, почему они не могут;
• Включены новые дизайны Fluent для элементов управления веб-страниц, таких как средство выбора календаря или выпадающий список на Mac;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема на Mac, где высокая загрузка ЦП наблюдалась во время простоя;
• Исправлена проблема, из-за которой отображение меню «Переместить в другое окно» иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при щелчке по опции контекстного меню «Добавить все вкладки в новую коллекцию» происходил сбой браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой браузера при синхронизации избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии окна Application Guard иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие клавиши ESC при вводе адреса в адресной строке иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой Netflix не мог воспроизводить контент с ошибкой D7356 на некоторых устройствах;
• Исправлен сбой при игре в серфинг;
• Исправлена проблема, при которой перетаскивание вкладки с PDF-документом из окна в собственное окно иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при запуске 32-битного Edge, когда включена Windows Information Protection;
• Исправлена проблема, из-за которой синхронизация не работала при установке определенных расширений VPN;
• Улучшена надежность обновления после того, как Edge некоторое время не обновлялся;
Изменено поведение:
• Исправлена одна из причин случайного приглушения звука;
• Исправлена проблема, из-за которой история адресной строки иногда неправильно удалялась, когда браузер настроен на удаление данных просмотра при закрытии;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании инструмента дедупликации избранного отображался только фавикон, который сбрасывался для некоторого избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговые окна, открываемые из вкладок режима IE, появлялись за окном;
• Исправлена проблема, при которой щелчок иконки панели задач для окна, которое имело диалоговое окно, открытое на вкладке режима IE, также не выводил диалоговое окно на передний план;
• Исправлена проблема, из-за которой языки в разделе «Параметры» не позволяли выбрать «Предлагать перевод страниц на этом языке»;
• Исправлена проблема, из-за которой ожидаемые всплывающие окна на некоторых веб-сайтах не работали при включенной функции Tracking Prevention;
• Исправлена проблема, из-за которой комбинация клавиш для сброса уровня масштабирования до 100% не работала в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, при которой нажатие ярлыков на панели задач для PWAs иногда запускало обычное окно Edge вместо окна PWA;
• Исправлена проблема, из-за которой очень маленькие чернильные штрихи/точки, нарисованные на PDF-файлах, не могли быть стерты;
• Исправлена проблема, из-за которой очень маленькие чернильные штрихи или точки иногда неправильно рисовались на PDF-файлах;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли сохранять платежные карты локально, поскольку такая опция отсутствовала;
• Исправлена проблема, из-за которой внутренние страницы, такие как «Расширения» или «Избранное», иногда невозможно было прокрутить;
• Исправлена проблема, при которой PDF-файлы не открывались во внешнем приложении, когда включена соответствующая настройка;
• Исправлена проблема, из-за которой DirectInvoke не работал, когда SmartScreen отключен;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда появлялось сообщение о том, что вам необходимо войти в систему с использованием рабочей или учебной учетной записи, даже если вы уже это сделали;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые товары, добавленные в коллекцию, не имели надлежащего количества оценок;
• Исправлена проблема, из-за которой окна, открытые через Guided Switch, иногда не имели пользовательского интерфейса (вкладок, адресной строки и т. д.);
• Уменьшено количество раз, когда вам нужно входить на сайт после того, как он был перемещен в другой профиль через Guided Switch;
• Уменьшено количество запросов на сохранение пароля, когда сохраняемое поле является CVV для платежной карты.
• Уменьшено количество раз, когда элемент коллекции не имеет изображения, связанного с ним;
• Улучшен опыт первого запуска Application Guard после обновления ОС;
• Улучшен обмен сообщениями в ARM64, чтобы объяснить, почему Flash недоступен на этой платформе;
• Улучшен цвет строки заголовка для PWA-приложений;
• Удалена возможность добавления всех вкладок из окна InPrivate или Guest в коллекцию;
• Удалена поддержка функции «Поделиться» в версиях Windows до Windows 10;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы протестировать потенциальное исправление, которое Microsoft надеется представить Dev и Canary в ближайшее время;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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