Microsoft хочет обновить пользователей Windows 10 до поддерживаемой версии
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:02
- Просмотров: 187
Ранее Microsoft довольно настойчиво подталкивала пользователей Windows к обновлению до последних версий своей операционной системы, что, конечно, вызвало немало откатов со стороны некоторых сегментов сообщества Windows.
За последний год Microsoft стала намного менее настойчивой, предоставляя пользователям больше контроля над обновлением своей ОС.
Теперь Microsoft тестирует сообщение, информирующее пользователей о том, что их версия ОС больше не поддерживается.
Небольшой баннер на странице Центра обновления Windows гласит:
Ваша версия Windows 10 достигла конца поддержки. При обновлении до более новой версии Windows 10 ваше устройство продолжит получать важные качественные обновления.
Илья Источник:
twitter.com/thebookisclosed
twitter.com/thebookisclosed
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