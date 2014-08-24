Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.153 для инсайдеров кольца Slow
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:06
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.153 (KB4541738) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать загрузке содержимого ActiveX;
• Исправлена проблема, из-за которой браузеры Microsoft могли обходить прокси-сервера;
• Исправлена проблема с отображением содержимого в кодировке PeerDist в Internet Explorer и Microsoft Edge;
• Microsoft изменила способ установки и обслуживания ядра Linux в WSL2 на вашем компьютере. Подробнее читайте здесь;
• Есть обновления безопасности для Windows Server, the Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Silicon Platform, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers и Windows Update Stack;
Дополнительные сведения об устраненных уязвимостях системы безопасности см. здесь.
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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