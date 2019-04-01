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Microsoft Edge Canary получил новую функцию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:17
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Компания Microsoft выпустила новое обновление для Edge Canary, которое добавляет инструменты грамматики в веб-браузер.

Последнее версия Edge Canary имеет номер 82.0.453.0 и добавляет возможность распознавания частей речи. Это позволит пользователям выбирать различные части речи, такие как существительные и глаголы, а Microsoft Edge будет анализировать веб-страницу, чтобы выделить выбранные части речи.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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