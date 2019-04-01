Microsoft Edge Canary получил новую функцию

Компания Microsoft выпустила новое обновление для Edge Canary, которое добавляет инструменты грамматики в веб-браузер.Последнее версия Edge Canary имеет номер 82.0.453.0 и добавляет возможность распознавания частей речи. Это позволит пользователям выбирать различные части речи, такие как существительные и глаголы, а Microsoft Edge будет анализировать веб-страницу, чтобы выделить выбранные части речи.