Microsoft Edge Canary получил новую функцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:17
- Просмотров: 186
Компания Microsoft выпустила новое обновление для Edge Canary, которое добавляет инструменты грамматики в веб-браузер.
Последнее версия Edge Canary имеет номер 82.0.453.0 и добавляет возможность распознавания частей речи. Это позволит пользователям выбирать различные части речи, такие как существительные и глаголы, а Microsoft Edge будет анализировать веб-страницу, чтобы выделить выбранные части речи.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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