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Microsoft: Windows 10 установлена на 1 млрд устройств

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:07
  • Просмотров: 157


Компания Microsoft заявила, что Windows 10 установлена на 1 млрд устройств. Когда ОС была выпущена, целью было достичь этого показателя в течение двух-трех лет. Компания отказалась от этой цели год спустя, когда решила отказаться от Windows 10 Mobile.

Как обычно, это число включает в себя все устройства с Windows 10, такие как консоли Xbox One, HoloLens и, конечно же, ПК.

Вот другая статистика от Microsoft:

• Windows 10 уже имеет 80000 моделей и конфигураций ПК;
• Уже есть 1000 производителей оборудования;
• Уже есть 17.8 млн инсайдеров Windows;
• 100% компаний из списка Fortune 500 теперь используют Windows 10;

Microsoft говорит, что она будет продолжать инвестировать в Windows 10, и интересно, что она описала все различные версии, такие как Windows IoT, Windows 10 Teams, Windows Server, Windows Mixed Reality, Windows 10 in S mode и Windows 10X.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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