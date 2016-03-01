Страница Microsoft Edge Addons получила улучшения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:55
- Просмотров: 129
Страница Microsoft Edge Addons теперь позволяет пользователям давать оценки и отзывы точно так же, как и в любом другом магазине. Microsoft также представила раздел «Editors’ Picks», который показывает выбранные вручную расширения из магазина. В настоящее время существует около 40 расширений в разделе «Editors’ Picks», включая Grammarly, Ad Blocker, Hola и другие. Чтобы присвоить расширение оценку, необходимо войти в систему под своей учетной записью Microsoft и перейти на страницу расширения.
Обратите внимание, что вам нужно установить расширение для оценки. Как и другие магазины приложений, Microsoft Edge Addon Store позволяет выставлять от 1 до 5 звезд вместе с необязательным отзывом. Рейтинги будут видны всем, кто просматривает магазин.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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