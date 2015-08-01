Скоро можно будет увидеть открытые вкладки браузера Edge с помощью сочетания клавиш Alt + Tab
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:23
- Просмотров: 130
Alt + Tab — это полезная комбинация клавиш, которая позволяет переключаться между открытыми программами в Windows. Но теперь функциональность сочетания клавиш станет намного более полезной, особенно для пользователей Edge.
looks like a little piece of "Sets" is coming back : Edge browser tabs will show-up in Alt-Tab windows list— WalkingCat (@h0x0d) March 17, 2020
По словам пользователя под ником «Walking Cat», вкладки Microsoft Edge скоро появятся в списке окон Alt + Tab.
Илья Источник:
/twitter.com/h0x0d
/twitter.com/h0x0d
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