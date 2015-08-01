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Скоро можно будет увидеть открытые вкладки браузера Edge с помощью сочетания клавиш Alt + Tab

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:23
  • Просмотров: 130


Alt + Tab — это полезная комбинация клавиш, которая позволяет переключаться между открытыми программами в Windows. Но теперь функциональность сочетания клавиш станет намного более полезной, особенно для пользователей Edge.



По словам пользователя под ником «Walking Cat», вкладки Microsoft Edge скоро появятся в списке окон Alt + Tab.
Илья Источник:
/twitter.com/h0x0d
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