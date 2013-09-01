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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.58.76.92

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:11
  • Просмотров: 129


Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.58.76.92.

Вот список новых функций:

• Microsoft заменила версию React Native UWP на версию Electron;

Это будет означать значительное сокращение функций, в частности:

• Больше нет интеграции приложений для людей;
• Больше никакой синхронизации с Outlook;
• Больше нет автоматического входа в MSA;
• Больше нет приостановки приложения/работы в фоновом режиме;
• Больше никакой красивой строки заголовка;
• Больше никаких ответов в уведомлениях;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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