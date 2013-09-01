Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.58.76.92.Вот список новых функций:• Microsoft заменила версию React Native UWP на версию Electron;Это будет означать значительное сокращение функций, в частности:• Больше нет интеграции приложений для людей;• Больше никакой синхронизации с Outlook;• Больше нет автоматического входа в MSA;• Больше нет приостановки приложения/работы в фоновом режиме;• Больше никакой красивой строки заголовка;• Больше никаких ответов в уведомлениях;