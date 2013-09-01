Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.58.76.92
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:11
- Просмотров: 129
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.58.76.92.
Вот список новых функций:
• Microsoft заменила версию React Native UWP на версию Electron;
Это будет означать значительное сокращение функций, в частности:
• Больше нет интеграции приложений для людей;
• Больше никакой синхронизации с Outlook;
• Больше нет автоматического входа в MSA;
• Больше нет приостановки приложения/работы в фоновом режиме;
• Больше никакой красивой строки заголовка;
• Больше никаких ответов в уведомлениях;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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