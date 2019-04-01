Версии Edge Dev и Canary теперь позволяют добавлять несколько вкладок в новую коллекцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:33
- Просмотров: 87
Версии Microsoft Edge Canary и Dev уже позволяют добавлять несколько вкладок в коллекцию, но у этой возможности не было быстрого метода на предыдущих итерациях браузера, особенно если вы имеете дело с несколькими вкладками.
Are you an Edge Collections user? Update your Canary/Dev and right click on a tab. You might see something new ???? pic.twitter.com/SL7PsXUmyr— Candice Poon (@candicepoon) March 18, 2020
Кэндис Пун, менеджер по продуктам Microsoft, опубликовала скриншот в Twitter-аккаунте, который иллюстрирует, как добавить несколько вкладок в Edge Dev и Canary в новую коллекцию всего одним щелчком мыши. Это можно сделать, просто щелкнув правой кнопкой мыши на одной вкладке, а затем выбрав опцию добавления всех открытых вкладок в новую коллекцию.
Илья Источник:
twitter.com/candicepoon
twitter.com/candicepoon
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