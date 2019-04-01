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Версии Edge Dev и Canary теперь позволяют добавлять несколько вкладок в новую коллекцию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:33
  • Просмотров: 87


Версии Microsoft Edge Canary и Dev уже позволяют добавлять несколько вкладок в коллекцию, но у этой возможности не было быстрого метода на предыдущих итерациях браузера, особенно если вы имеете дело с несколькими вкладками.



Кэндис Пун, менеджер по продуктам Microsoft, опубликовала скриншот в Twitter-аккаунте, который иллюстрирует, как добавить несколько вкладок в Edge Dev и Canary в новую коллекцию всего одним щелчком мыши. Это можно сделать, просто щелкнув правой кнопкой мыши на одной вкладке, а затем выбрав опцию добавления всех открытых вкладок в новую коллекцию.
Илья Источник:
twitter.com/candicepoon
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