Версии Edge Dev и Canary теперь позволяют добавлять несколько вкладок в новую коллекцию

Are you an Edge Collections user? Update your Canary/Dev and right click on a tab. You might see something new ???? pic.twitter.com/SL7PsXUmyr — Candice Poon (@candicepoon) March 18, 2020

Версии Microsoft Edge Canary и Dev уже позволяют добавлять несколько вкладок в коллекцию, но у этой возможности не было быстрого метода на предыдущих итерациях браузера, особенно если вы имеете дело с несколькими вкладками.Кэндис Пун, менеджер по продуктам Microsoft, опубликовала скриншот в Twitter-аккаунте, который иллюстрирует, как добавить несколько вкладок в Edge Dev и Canary в новую коллекцию всего одним щелчком мыши. Это можно сделать, просто щелкнув правой кнопкой мыши на одной вкладке, а затем выбрав опцию добавления всех открытых вкладок в новую коллекцию.