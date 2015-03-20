Пристальный взгляд на панель эмоджи Windows 10X

Внутри Windows 10X находится совершенно новая панель эмоджи, которая имеет несколько новых функций и улучшений, включая улучшенную анимацию и переработанный пользовательский интерфейс. Она также имеет новые опции контента, которые обогащают опыт панели эмоджи и делают ее более полезной.Для начала, есть новая «домашняя страница» для панели эмоджи, которая показывает последние эмоджи и GIF-файлы. GIF-файлы являются новыми для панели эмоджи в Windows 10X и позволяют вставлять движущиеся изображения в текстовые поля, которые поддерживают их. В текущей сборке вставка указанных GIF-файлов не работает, но конечный продукт позволит вам выполнить поиск GIF-файла и вставить его одним нажатием в электронное письмо или твит.В верхней части находится панель поиска, которая будет искать эмоджи, GIF-файлы, символы и другие типы эмоджи, такие как kaomoji. Над этим есть несколько иконок, которые классифицируют различные вещи, к которым можно получить доступ через панель эмоджи. По порядку, это последние, эмоджи, GIF-файлы, эмотиконы, символы и история буфера обмена.Щелчок по одной из этих категорий приведет к развёртыванию иконок в верхней части с более глубокими категориями внутри указанной категории. Например, если нажать на категорию эмоджи, она будет расти вместе со смайликами, едой, людьми, предметами и т. д., что позволит мне дополнительно определить, какой эмоджи я ищу, если я не знаю, что искать.Новым для панели эмоджи является история буфера обмена, которая является совершенно отдельной панелью в Windows 10. В Windows 10X все это объединено под одной панелью, и вы можете получить доступ к ней с помощью стандартного сочетания клавиш панели эмоджи (WIN+.) или с помощью сочетания клавиш истории буфера обмена (WIN+V), которое перенаправит вас прямо на страницу буфера обмена внутри панели эмоджи.История буфера обмена здесь работает практически так же, включая возможность синхронизации буфера обмена между устройствами, если вы настроили это в приложении «Настройки». Тем не менее, наиболее интересно то, что панель эмоджи в Windows 10X также является частью новой «WunderBar», которая располагается вдоль виртуальной клавиатуры на устройствах, таких как Surface Neo.Это точно такой же интерфейс, за исключением растянутой по ширине клавиатуры. Вы можете искать, выбирать эмоджи, GIF-файлы и даже просматривать историю буфера обмена, если вам это нужно.