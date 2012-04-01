Microsoft продлила поддержку для Windows 10 Version 1709 на шесть месяцев
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:50
- Просмотров: 103
Прошел почти год с тех пор, как закончилась поддержка Windows 10 версии 1709 в редакциях Home и Pro. В то время как потребительские версии Windows 10 поддерживаются в течение 18 месяцев, некоторые редакции Enterprise и Education - включая обновления, выпущенные осенью, и все, что было до версии 1903 - получают 30 месяцев.
Поддержка Windows 10 Fall Creators Update должна завершиться 14 апреля, но Microsoft решила продлить поддержку этой версии на шесть месяцев. Это связано с тем, что коронавирус уже оказывает влияние на бизнес, а также с попыткой не усложнять ему жизнь.
Новой датой окончания поддержки для Windows 10 Enterprise, Education и IoT Enterprise (Version 1709) считается 13 октября 2020 года. Microsoft также предложила организациям использовать Windows Update for Business, который позволит им получать обновления быстрее.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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