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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.453.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:54
  • Просмотров: 93

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.453.2

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.453.2. На прошлой неделе Microsoft также опубликовала пост в блоге о некоторых работах по обеспечению специальных возможностей, которые компания проделала в F12 Dev Tools. Проверьте это здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/11/improving-devtools-accessibility/. Microsoft также опубликовала обновленную информацию обо всех проделанных работах по странице новой вкладки здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/creating-a-beautiful-informative-and-productive-new-tab/m-p/1227712.

Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлен раздел «Недавно закрытые» на странице истории;
• Добавлена возможность использовать местоположение сетевого провайдера в качестве запасного варианта, когда веб-сайт запрашивает местоположение, но базовая ОС отключила доступ к своему API местоположения;
• Добавлена поддержка политики управления Roaming Profile Location вышестоящего Chromium;
• Добавлена страница в раздел «Настройки» для управления настройками семейной безопасности;
• Добавлена политика управления, чтобы скрыть страницу настроек семейной безопасности;
• Улучшена блокировка небезопасных веб-сайтов при помощи SmartScreen;
• Улучшены возможности блокировки SmartScreen, когда страницы содержат контент из нескольких источников;
• Улучшены возможности блокировки SmartScreen для веб-сайтов, которые перенаправляют при загрузке;
• Улучшен обмен сообщениями, когда синхронизация определенных типов данных временно отключена;
• Улучшенный обмен сообщениями на странице управления загрузками для небезопасных загрузок, которые были заблокированы;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи определенных пакетов программного обеспечения безопасности не могли загрузить все вкладки с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Ранее единственным поддерживаемым способом предотвращения такого поведения было удаление этого программного обеспечения;
• Исправлен сбой при входе в браузер;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой при импорте настроек из другого браузера;
• Исправлен сбой при закрытии окна PWA;
• Исправлен сбой при воспроизведении видео;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при применении политики управления поисковой системой по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой вход или выход из браузера иногда приводил к сбою страницы настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой определенный контент DRM, например Amazon Music, не воспроизводился на устройствах ARM;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, при которой попытка входа на веб-сайты Google иногда заканчивалась неудачей с сообщением о том, что возникла проблема с настройками файлов cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие ссылки в PDF-файле иногда не запускало переход;
• Исправлена проблема, при которой двойной щелчок по строке заголовка не разворачивал окно;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка отменить удаление коллекции не удавалась или отменяла другие действия;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы, скопированные и вставленные в коллекцию, не могли быть удалены из нее;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие и повторное открытие панели «Коллекции» не открывало автоматически ранее открытую коллекцию;
• Улучшена поддержка в коллекциях для международных валют;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении разрешений веб-сайта из настроек, когда веб-сайт открыт в другой вкладке, не отображались обновленные разрешения во всплывающем окне информации адресной строки;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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