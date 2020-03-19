Microsoft продемонстрировала обновлённый пользовательский интерфейс Windows 10

На этой неделе Microsoft объявила, что Windows 10 теперь работает на более чем одном миллиарде устройств. Компания стремилась достичь этого рубежа через три года после выпуска ОС, но была вынуждена пересмотреть эту цель из-за отказа от Windows 10 Mobile.Пэнос Панай опубликовал видео в своём Instagram, в котором продемонстрировал обновлённый пользовательский интерфейс Windows 10. Видео начинается с просмотра различных версий ОС, после чего новые иконки приложений заменяют старые иконки в списке приложений меню Пуск.Затем видео демонстрирует новый макет в меню Пуск с плитками, которые имеют более унифицированный цвет фона в темном и светлом режимах, в отличие от текущего дизайна плиток, где цвет приложения доминирует над цветом фона. В дополнение к меню Пуск, видео также дает представление о новом унифицированном проводнике, обновленных контекстных меню и многом другом.Microsoft создает Windows 10X для современных форм-факторов, таких как устройства с двойным экраном. Редизайн Windows 10 может стать частью более масштабных усилий по обеспечению большей согласованности между этими двумя операционными системами. Хотя новые иконки уже начали появляться для всех пользователей, изменения, которые вы видите здесь, все еще могут быть в разработке.