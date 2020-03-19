Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft продемонстрировала обновлённый пользовательский интерфейс Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:22
  • Просмотров: 394


На этой неделе Microsoft объявила, что Windows 10 теперь работает на более чем одном миллиарде устройств. Компания стремилась достичь этого рубежа через три года после выпуска ОС, но была вынуждена пересмотреть эту цель из-за отказа от Windows 10 Mobile.

Пэнос Панай опубликовал видео в своём Instagram, в котором продемонстрировал обновлённый пользовательский интерфейс Windows 10. Видео начинается с просмотра различных версий ОС, после чего новые иконки приложений заменяют старые иконки в списке приложений меню Пуск.



Затем видео демонстрирует новый макет в меню Пуск с плитками, которые имеют более унифицированный цвет фона в темном и светлом режимах, в отличие от текущего дизайна плиток, где цвет приложения доминирует над цветом фона. В дополнение к меню Пуск, видео также дает представление о новом унифицированном проводнике, обновленных контекстных меню и многом другом.







Microsoft создает Windows 10X для современных форм-факторов, таких как устройства с двойным экраном. Редизайн Windows 10 может стать частью более масштабных усилий по обеспечению большей согласованности между этими двумя операционными системами. Хотя новые иконки уже начали появляться для всех пользователей, изменения, которые вы видите здесь, все еще могут быть в разработке.
Илья Источник:
instagram.com/panospanay
  • 0
Похожие новости
Пэнос Панай продемонстрировал прототип первого планшета Surface

Пэнос Панай продемонстрировал прототип первого планшета Surface

Обновлённый магазин приложений в Windows 10 Mobile Build 14342

Обновлённый магазин приложений в Windows 10 Mobile Build 14342

Windows 10 Mobile получит новый звук для захвата экрана и улучшенный пользовательский интерфейс в Центре обновлений

Windows 10 Mobile получит новый звук для захвата экрана и улучшенный пользовательский интерфейс в Центре обновлений

В Windows 10 Mobile Redstone будут улучшены Центр действий и пользовательский интерфейс приложения Настройки

В Windows 10 Mobile Redstone будут улучшены Центр действий и пользовательский интерфейс приложения Настройки

Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки

Windows 10: некоторые приложения получили новые иконки




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 1
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy
+9  
Новостей: 11574
+0  
Комментариев: 39422
+0  
Пользователей: 9984