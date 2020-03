Microsoft проводит внутреннее тестирование Project xCloud для Windows 10

На этой неделе Microsoft начала тестировать Project xCloud для ПК с Windows 10. Софтверный гигант делает предварительную версию, которая позволяет транслировать игры Xbox на ПК, доступную для всех сотрудников Microsoft. The Verge смог получить эксклюзивные скриншоты того, как xCloud будет работать на ПК.Microsoft разработала приложение Xbox Game Streaming для Windows 10, которое будет доступно в Microsoft Store. Как и в версиях для Android или iOS, приложению требуется контроллер Bluetooth Xbox One, учетная запись Microsoft и хорошее интернет-соединение. Приложение для ПК также будет поддерживать потоковую передачу игр с консоли Xbox One локально или удаленно, вместо использования серверных блейдов Microsoft xCloud.Сотрудники Microsoft могут протестировать различные игры, однако в настоящее время приложение ограничено потоками 720p. «Эта внутренняя предварительная версия работает в разрешении 720p с разрешением 1080p буквально за углом», - отмечается во внутренней заметке службы поддержки Microsoft.Этот опыт очень похож на то, что доступно на Android и iOS, вплоть до пользовательского интерфейса и способа доступа к играм и потоковой передачи. Он, безусловно, выглядит готовым к широкому тестированию, и вполне вероятно, что Microsoft вскоре распространит его на внешних тестировщиков Xbox.Microsoft также недавно обновила свои блейд-сервера xCloud, включив восемь консолей Xbox One S в один экземпляр сервера. Это выше, чем те четыре, которые компания ранее тестировала.В настоящее время Microsoft работает над переводом этих серверов xCloud на процессор Xbox Series X. Этот процессор следующего поколения намного мощнее и способен одновременно запускать четыре игровых сессии Xbox One S на одном чипе. Он также включает в себя новый встроенный видеокодер, который до шести раз быстрее, чем текущий внешний кодер, который Microsoft использует на существующих серверах xCloud.Microsoft взяла на себя обязательство запустить xCloud в этом году, с поддержкой контроллера PS4 и потоковой передачи Windows 10 в пути. Создатель Xbox планирует интегрировать Project xCloud с Xbox Game Pass в конце этого года, что позволит игрокам транслировать игры из подписного сервиса компании прямо из облака.