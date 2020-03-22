Windows Core OS засветилась в новом тесте
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:47
- Просмотров: 329
Ожидается, что Microsoft продемонстрирует Windows Core OS в ближайшее время. По слухам, компания работает над модульной ОС, предназначенной для работы с широким спектром оборудования и форм-факторов.
Хотя мы не очень много знаем об ОС, похоже, что Microsoft может быть готова поговорить об ОС публично.
Согласно результатам Geekbench, обнаруженным Windows Latest, модульная ОС тестируется на ПК с процессором Intel. Это не первый раз, когда Core OS появляется в Geekbench. ОС дважды появлялась в прошлом году и работала на том же оборудовании, то есть на процессоре Intel i5-L15G7 с 5 ядрами и базовой частотой 1.38 ГГц.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
browser.geekbench.com
browser.geekbench.com
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