Microsoft сломала Windows Defender в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:36
- Просмотров: 316
Обновление для Windows Defender сломало антивирусное сканирование в Windows 10.
Тестирование показало, что как ручное, так и автоматическое сканирование демонстрирует следующее сообщением об ошибке:
Элемент пропущен при сканировании из-за настройки исключения или сетевого сканирования, отключенного администратором.
Windows Defender версии 4.18.2003 или новее, по-видимому, имеет эту проблему, когда Microsoft пыталась исправить другие проблемы. Эта проблема характерна для Windows 10, поскольку этот сбой не влияет на другие операционные системы Windows, включая Windows 7 и 8.
Microsoft пока не признала проблему с Windows Defender.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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