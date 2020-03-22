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Microsoft сломала Windows Defender в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:36
  • Просмотров: 316


Обновление для Windows Defender сломало антивирусное сканирование в Windows 10.

Тестирование показало, что как ручное, так и автоматическое сканирование демонстрирует следующее сообщением об ошибке:

Элемент пропущен при сканировании из-за настройки исключения или сетевого сканирования, отключенного администратором.


Microsoft сломала Windows Defender в Windows 10


Windows Defender версии 4.18.2003 или новее, по-видимому, имеет эту проблему, когда Microsoft пыталась исправить другие проблемы. Эта проблема характерна для Windows 10, поскольку этот сбой не влияет на другие операционные системы Windows, включая Windows 7 и 8.

Microsoft пока не признала проблему с Windows Defender.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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viktornfs
Посетитель | Сегодня, 14:26
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Microsoft Дебилы !!
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