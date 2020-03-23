Аманда Ланговски стала новым руководителем Windows Insider Program
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:03
- Просмотров: 91
Пять лет назад Microsoft пригласила самых страстных и самоуверенных клиентов помочь компании сформировать будущее Windows. С тех пор Windows Insider Program выросла до сообщества из 18 миллионов человек, чей энтузиазм по отношению к Windows оказывает глубокое влияние на продукты и функции, которые компания создает.
Чтобы сохранить этот импульс и продолжать расти и внедрять инновации в Windows, очевидно, что Microsoft нужен правильный человек, чтобы вести это мощное сообщество в следующую эру, поэтому Панай рад объявить Аманду Ланговски новым руководителем Windows Insider Program.
Страсть Аманды к Windows очевидна в ее 20-летней карьере в Microsoft, которая началась с координации бета-программ для Windows. С тех пор она была выдающимся и преданным производителем продукта для компании. На встрече с Амандой сразу бросается в глаза ее страсть к отзывам клиентов и положительное влияние, которое она может оказать на продукты Microsoft. Это можно увидеть в ее работе, возглавляющей команду Flighting Platform, которая не только координирует выпуск каждой новой сборки, предназначенной для инсайдеров, но и управляет возможностями настройки инсайдерской информации, в конечном счете обеспечивая один из самых мощных потоков обратной связи с клиентами, которые есть у компании.
Более вдохновляющим, чем работа, которую она выполнила, является ее видение будущего и ее желание помочь связать инженеров с клиентами, предоставляя ясность в том, как их отзывы преобразуют способ, которым Microsoft создает опыт для всех клиентов Windows 10. В то же время продвигая вперед Windows Insider Program, улучшая общение с унаследованными инсайдерами и увеличивая разнообразие сообщества, чтобы обеспечить отражение большего количества клиентов в продуктах, которые компания создает вместе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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