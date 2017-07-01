Microsoft исправит очередную уязвимость в Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 22:20
- Просмотров: 40
Компания Microsoft исправит очередную уязвимость в Windows.
Вот описание уязвимости:
Microsoft знает об ограниченных целевых атаках, которые могут использовать незапатченные уязвимости в библиотеке Adobe Type Manager, и предоставляет следующие рекомендации, чтобы помочь снизить риск для клиентов до тех пор, пока не будет выпущено обновление для системы безопасности.
Две уязвимости удаленного выполнения кода существуют в Microsoft Windows, когда библиотека Windows Adobe Type Manager неправильно обрабатывает специально созданный многомастерный шрифт - формат Adobe Type 1 PostScript.
Злоумышленник может воспользоваться этой уязвимостью несколькими способами, например убедить пользователя открыть специально созданный документ или просмотреть его на панели предварительного просмотра Windows.
Microsoft знает об этой уязвимости и работает над исправлением. Обновления, устраняющие уязвимости в программном обеспечении Microsoft, обычно выпускаются во вторник обновлений, второй вторник каждого месяца. Это предсказуемое расписание позволяет обеспечить партнерское качество и ИТ-планирование, что помогает поддерживать экосистему Windows в качестве надежного и безопасного выбора для наших клиентов.
Две уязвимости удаленного выполнения кода существуют в Microsoft Windows, когда библиотека Windows Adobe Type Manager неправильно обрабатывает специально созданный многомастерный шрифт - формат Adobe Type 1 PostScript.
Злоумышленник может воспользоваться этой уязвимостью несколькими способами, например убедить пользователя открыть специально созданный документ или просмотреть его на панели предварительного просмотра Windows.
Microsoft знает об этой уязвимости и работает над исправлением. Обновления, устраняющие уязвимости в программном обеспечении Microsoft, обычно выпускаются во вторник обновлений, второй вторник каждого месяца. Это предсказуемое расписание позволяет обеспечить партнерское качество и ИТ-планирование, что помогает поддерживать экосистему Windows в качестве надежного и безопасного выбора для наших клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
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