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В мае Microsoft намерена приостановить выпуск необязательных обновлений для Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:30
  • Просмотров: 129


В мае Microsoft намерена приостановить выпуск необязательных обновлений для Windows.

Вот комментарий Microsoft:

Мы оцениваем ситуацию в области общественного здравоохранения и понимаем, что это влияет на наших клиентов. В ответ на эти вызовы мы уделяем приоритетное внимание обновлениям системы безопасности. Начиная с мая 2020 года, мы приостанавливаем все необязательные релизы, не относящиеся к безопасности (обновления C и D), для всех поддерживаемых версий клиентских и серверных продуктов Windows (Windows 10, версия 1909 до Windows Server 2008 SP2).


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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