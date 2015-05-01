Мы оцениваем ситуацию в области общественного здравоохранения и понимаем, что это влияет на наших клиентов. В ответ на эти вызовы мы уделяем приоритетное внимание обновлениям системы безопасности. Начиная с мая 2020 года, мы приостанавливаем все необязательные релизы, не относящиеся к безопасности (обновления C и D), для всех поддерживаемых версий клиентских и серверных продуктов Windows (Windows 10, версия 1909 до Windows Server 2008 SP2).

В мае Microsoft намерена приостановить выпуск необязательных обновлений для Windows.Вот комментарий Microsoft:Узнать другие подробности можно здесь