Устаревшая панель управления в Windows 10 скоро может быть скрыта в пользу современного приложения «Настройки»

As seen in build 19587 -- New velocity, HideSystemControlPanel (vso/tfs 25175482). Looks like Microsoft is working to kill {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}



Example: pic.twitter.com/RXM4DEu48G — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 19, 2020

Со времен Windows 8 у Microsoft было два приложения для настройки, встроенных в Windows. Современное приложение Настройки и устаревшее приложение настроек, известное как Панель управления. Microsoft медленно работает над заменой устаревшей панели управления современным приложением «Настройки» в Windows 10, но поскольку панель управления Windows является частью ОС на протяжении десятилетий, перенос всех этих настроек в новое приложение занимает много времени. Прошло пять лет, и этот процесс еще не завершен.Учитывая это, последние сборки Windows 10 для инсайдеров Windows имеют идентификаторы функций, которые ссылаются на скрытие другой ключевой области панели управления: страницы «О системе» и на то, чтобы другие области, связанные с ней, также были удалены. Этими идентификаторами функций являются HideSystemControlPanel, SystemControlPanelFileExplorerRedirect и SystemControlPanelHotkeyRedirect. Все эти идентификаторы функций отключены в последних общедоступных сборках, но они существуют, что говорит о том, что Microsoft проводит внутреннее тестирование.Microsoft подходит к тому моменту, когда считает, что наиболее важные настройки панели управления теперь доступны в современном приложении «Настройки», и что для большинства пользователей устаревшая панель управления больше не нужна, и поэтому ее элементы могут быть скрыты от пользователя. Microsoft еще не полностью удалила панель управления из будущих версий Windows 10, по крайней мере, пока, но, похоже, что она будет скрывать больше ее частей.Есть еще некоторые настройки панели управления, которые еще предстоит перенести в современное приложение «Настройки», но остальные настройки незначительны и, вероятно, используются очень немногими людьми. Для большинства пользователей панель управления избыточна с последними версиями Windows 10.Это изменение вступит в силу не ранее 21H1, а это значит, что в Windows 10 версии 2004 страница «О системе» не будет скрыта по умолчанию.