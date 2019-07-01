Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 28.2% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:58
  • Просмотров: 135


Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 50.7% ПК, а Windows 10 O18U – на 11.4% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 28.2% и 2.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
  • 0
Похожие новости
AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 22.6% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 15.2% ПК с Windows 10

AdDuplex: November 2019 Update установлено на 15.2% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 45.5% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 45.5% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 33% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 33% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 11.4% ПК с Windows 10

AdDuplex: May 2019 Update установлено на 11.4% ПК с Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 1
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync
+6  
Новостей: 11596
+1  
Комментариев: 39425
+0  
Пользователей: 9984