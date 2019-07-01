AdDuplex: November 2019 Update установлено на 28.2% ПК с Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:58
- Просмотров: 135
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 50.7% ПК, а Windows 10 O18U – на 11.4% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 28.2% и 2.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 1
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync
Пользователей: 1
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 11596
+1Комментариев: 39425
+0Пользователей: 9984