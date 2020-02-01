Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.172 для инсайдеров кольца Slow
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:12
- Просмотров: 174
Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.172 (KB4552455) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш Windows + J не позволяло сосредоточиться на некоторых советах Windows;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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