Некоторые пользователи не могут установить последнее необязательное обновление для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:39
- Просмотров: 151
На этой неделе Microsoft выпустила необязательное обновление для Windows 10. Обновление позволило обновить устройства до Windows 10 Build 18362.752 или 18363.752, в зависимости от версии Windows 10. Теперь некоторые пользователи не могут установить последнее обновление. Другие столкнулись с системными сбоями во время прохождения процесса обновления. В настоящее время неясно, насколько широко распространены проблемы, связанные с обновлением.
Хорошая новость заключается в том, что, если вы получили ошибку, то можете выполнить обновление с помощью Microsoft Media Creation Tool или загрузить автономные установщики из Microsoft Update Catalog.
Стоит отметить, что вы можете не устанавливать это необязательное обновление, поскольку вы получите все исправления во второй вторник апреля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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