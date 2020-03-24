Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Некоторые пользователи не могут установить последнее необязательное обновление для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:39
  • Просмотров: 151


На этой неделе Microsoft выпустила необязательное обновление для Windows 10. Обновление позволило обновить устройства до Windows 10 Build 18362.752 или 18363.752, в зависимости от версии Windows 10. Теперь некоторые пользователи не могут установить последнее обновление. Другие столкнулись с системными сбоями во время прохождения процесса обновления. В настоящее время неясно, насколько широко распространены проблемы, связанные с обновлением.

Хорошая новость заключается в том, что, если вы получили ошибку, то можете выполнить обновление с помощью Microsoft Media Creation Tool или загрузить автономные установщики из Microsoft Update Catalog.

Стоит отметить, что вы можете не устанавливать это необязательное обновление, поскольку вы получите все исправления во второй вторник апреля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • 0
Похожие новости
Обновление KB4535996 вызывает проблемы с установкой

Обновление KB4535996 вызывает проблемы с установкой

Windows 7 и 8.1 получили очередные обновления

Windows 7 и 8.1 получили очередные обновления

Microsoft выпустила Windows 10 Creators Update для ПК

Microsoft выпустила Windows 10 Creators Update для ПК

Некоторые пользователи испытывают проблемы с установкой Windows 10 Build 14393.222

Некоторые пользователи испытывают проблемы с установкой Windows 10 Build 14393.222

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 Version 1511

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 Version 1511




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 2
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync sakhib_ruslan
+3  
Новостей: 11598
+0  
Комментариев: 39425
+0  
Пользователей: 9984