Новая проблема в Windows 10 повлияла на домашнюю работу: Outlook, Office 365, Teams не могут получить доступ к Интернету
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:36
- Просмотров: 46
Если вы зависите от Virtual Private Network (VPN) в Windows 10 и у вас возникают проблемы с подключением к Microsoft Teams и другим службам Office 365, то вы не одиноки. Согласно отчету ZDNet, Microsoft работает над выпуском патча для Windows 10, который поможет устранить некоторые проблемы с подключением к Интернету в операционной системе.
Проблема с VPN и приложениями Office 365 была вызвана February Cumulative Update для Windows 10. Были затронуты все крупные версии Windows, включая версию 1909, версию 1903 и версию 1809.
Вы можете попробовать смягчить проблему с помощью перезагрузки своего устройства.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
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