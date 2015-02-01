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Новая проблема в Windows 10 повлияла на домашнюю работу: Outlook, Office 365, Teams не могут получить доступ к Интернету

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:36
  • Просмотров: 46


Если вы зависите от Virtual Private Network (VPN) в Windows 10 и у вас возникают проблемы с подключением к Microsoft Teams и другим службам Office 365, то вы не одиноки. Согласно отчету ZDNet, Microsoft работает над выпуском патча для Windows 10, который поможет устранить некоторые проблемы с подключением к Интернету в операционной системе.

Проблема с VPN и приложениями Office 365 была вызвана February Cumulative Update для Windows 10. Были затронуты все крупные версии Windows, включая версию 1909, версию 1903 и версию 1809.

Вы можете попробовать смягчить проблему с помощью перезагрузки своего устройства.

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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