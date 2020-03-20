Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:47
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1. Как вы можете видеть, это первое обновление основной версии 83. Это небольшое отклонение от обычного графика из-за текущих событий. Кроме того, Microsoft объявила, что временно приостанавливает выпуск любых крупных обновлений для канала Stable в свете текущих глобальных обстоятельств и в соответствии с проектом Chromium: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/.
Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность синхронизации расширений;
• Добавлена страница в раздел «Настройки» для управления семейными настройками безопасности;
• Добавлена возможность добавлять все вкладки в коллекцию;
• Добавлена возможность перетаскивания нескольких элементов с веб-страницы в коллекцию одновременно на определенных веб-сайтах;
• Добавлена поддержка выделения наречий в Immersive Reader;
• Добавлена поддержка политики управления Scroll To Text Fragment из вышестоящего Chromium;
• Добавлена политика управления для настройки удаления кэшированных файлов и изображений при закрытии браузера;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой установка расширения иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлен сбой при открытии панели «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента в коллекцию иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение профилей иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок иконки в адресной строке, открывающий всплывающее окно с дополнительной информацией о веб-сайте и его разрешениях, иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой режим Time Trial игры Surf иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переход на веб-сайт интрасети иногда приводил к сбою браузера, если был включен режим IE;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке войти на веб-сайт, который использует учетные данные профиля браузера для автоматического входа, браузер иногда зависал;
• Исправлено зависание при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой видео, защищенное DRM, как и на Netflix, заикалось при изменении разрешения потока;
• Исправлена проблема, при которой иногда происходит сбой страницы управления приложениями;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой иконка профиля на ярлыке панели задач для определенного профиля иногда показывала аватар по умолчанию вместо правильного изображения профиля;
• Исправлена проблема, из-за которой возможность установки веб-сайта в качестве приложения или прикрепления его к панели задач была сломана;
• Исправлена проблема, из-за которой поврежденные расширения не были должным образом распознаны как поврежденные;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии элемента из раздела «Недавно закрытые» на странице «История» он не удалялся из этого раздела;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки отображались в разделе «Недавно закрытые» на странице «История», даже если была включена опция удаления данных о просмотре при выходе;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие ссылки на панели избранного для импорта избранного, если такового не существует, неожиданно запускало первоначальную настройку браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок средней кнопкой мыши по кнопке «Коллекции» открывал панель «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось перетащить определенные типы изображений в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой панель «Коллекции» не сразу обновляла свою тему, если она открыта при изменении темы браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно сохранения платежной карты иногда появлялось на неправильной вкладке, если вкладка быстро переключалась после ввода платежной информации;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы cookie иногда неправильно сохранялись во вкладках режима IE;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка, позволяющая исправить проблему, которая не позволяет запускать режим IE, иногда не могла ее исправить;
• Исправлена проблема, из-за которой возможность веб-сайта запрашивать информацию о геолокации не работала в режиме IE;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• Некоторые пользователи не могут видеть скриншоты в инструменте обратной связи. Одна из причин заключается в том, что для их настроек автозапуска мультимедиа установлено значение «Блокировать», поэтому возвращение значения «Ограничить» или «Разрешить» должно исправить это;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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