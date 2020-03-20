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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:47
  • Просмотров: 107

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1. Как вы можете видеть, это первое обновление основной версии 83. Это небольшое отклонение от обычного графика из-за текущих событий. Кроме того, Microsoft объявила, что временно приостанавливает выпуск любых крупных обновлений для канала Stable в свете текущих глобальных обстоятельств и в соответствии с проектом Chromium: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/.

Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность синхронизации расширений;
• Добавлена страница в раздел «Настройки» для управления семейными настройками безопасности;
• Добавлена возможность добавлять все вкладки в коллекцию;
• Добавлена возможность перетаскивания нескольких элементов с веб-страницы в коллекцию одновременно на определенных веб-сайтах;
• Добавлена поддержка выделения наречий в Immersive Reader;
• Добавлена поддержка политики управления Scroll To Text Fragment из вышестоящего Chromium;
• Добавлена политика управления для настройки удаления кэшированных файлов и изображений при закрытии браузера;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой установка расширения иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлен сбой при открытии панели «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента в коллекцию иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение профилей иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок иконки в адресной строке, открывающий всплывающее окно с дополнительной информацией о веб-сайте и его разрешениях, иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой режим Time Trial игры Surf иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переход на веб-сайт интрасети иногда приводил к сбою браузера, если был включен режим IE;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке войти на веб-сайт, который использует учетные данные профиля браузера для автоматического входа, браузер иногда зависал;
• Исправлено зависание при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой видео, защищенное DRM, как и на Netflix, заикалось при изменении разрешения потока;
• Исправлена проблема, при которой иногда происходит сбой страницы управления приложениями;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой иконка профиля на ярлыке панели задач для определенного профиля иногда показывала аватар по умолчанию вместо правильного изображения профиля;
• Исправлена проблема, из-за которой возможность установки веб-сайта в качестве приложения или прикрепления его к панели задач была сломана;
• Исправлена проблема, из-за которой поврежденные расширения не были должным образом распознаны как поврежденные;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии элемента из раздела «Недавно закрытые» на странице «История» он не удалялся из этого раздела;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки отображались в разделе «Недавно закрытые» на странице «История», даже если была включена опция удаления данных о просмотре при выходе;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие ссылки на панели избранного для импорта избранного, если такового не существует, неожиданно запускало первоначальную настройку браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок средней кнопкой мыши по кнопке «Коллекции» открывал панель «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось перетащить определенные типы изображений в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой панель «Коллекции» не сразу обновляла свою тему, если она открыта при изменении темы браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно сохранения платежной карты иногда появлялось на неправильной вкладке, если вкладка быстро переключалась после ввода платежной информации;
• Исправлена проблема, из-за которой файлы cookie иногда неправильно сохранялись во вкладках режима IE;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка, позволяющая исправить проблему, которая не позволяет запускать режим IE, иногда не могла ее исправить;
• Исправлена проблема, из-за которой возможность веб-сайта запрашивать информацию о геолокации не работала в режиме IE;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• Некоторые пользователи не могут видеть скриншоты в инструменте обратной связи. Одна из причин заключается в том, что для их настроек автозапуска мультимедиа установлено значение «Блокировать», поэтому возвращение значения «Ограничить» или «Разрешить» должно исправить это;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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