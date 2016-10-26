Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Edge

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Компания Microsoft объявила о нескольких новых функциях, которые вскоре появятся в Microsoft Edge, что повысит вашу конфиденциальность, безопасность в Интернете и производительность при просмотре веб-страниц.Самая значимая новая функция для Microsoft Edge, анонсированная сегодня, - Password Monitor, который будет активно проверять ваши пароли по известной базе скомпрометированных учетных записей. Edge уведомит вас, если обнаружит, что одно из ваших имен пользователя или пароль является частью бреши в базе данных, и предоставит вам быстрые и простые шаги для изменения ваших паролей на любых других сайтах, которые могут иметь аналогичные учетные данные для входа.Также анонсирован пользовательский интерфейс с вертикальными вкладками, предназначенный для опытных пользователей, у которых открыто несколько вкладок в любой момент времени. Веб-браузеры широко используют горизонтальный формат для пользовательского интерфейса с вкладками, но это бесполезно, если у вас открыто больше вкладок, чем есть места на экране. С помощью вертикальных вкладок вы всегда можете увидеть заголовок открытых веб-страниц, поскольку пользовательский интерфейс вкладок отображается внизу левой части экрана, а не горизонтально.В ближайшее время также появится функция интеллектуального копирования, которая будет поддерживать форматирование веб-содержимого, такого как таблицы, заголовки и многое другое, когда вы копируете и вставляете в электронную почту или документ. Зачастую копирование и вставка такого рода содержимого приводит к потере форматирования в копии, но функциональность смарт-копирования призвана исправить это.Эти новые функции будут внедрены в Microsoft Edge в этом году. В то же время, ожидается, что Microsoft выпустит уже анонсированную функцию коллекций со следующей версией Microsoft Edge Stable, которая будет выпущена очень скоро. Коллекции также появятся в Microsoft Edge для Android и iOS этой весной.Microsoft также объявила о том, что Microsoft Editor, ранее являвшийся эксклюзивной функцией Office, появится в Microsoft Edge и Google Chrome через расширение Office. Это обеспечит пользователям активную грамматику, пунктуацию и предложения предложений при вводе в Интернете.