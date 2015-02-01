Microsoft исправила проблему с Virtual Private Network в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:05
- Просмотров: 229
Компания Microsoft исправила проблему с Virtual Private Network (VPN) в Windows 10.
Вот список доступных обновлений:
• Windows 10 версии 1909 (KB4554364);
• Windows 10 версии 1903 (KB4554364);
• Windows 10 версии 1809 (KB4554354);
• Windows 10 версии 1803 (KB4554349);
• Windows 10 версии 1709 (KB4554342);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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