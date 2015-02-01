Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft исправила проблему с Virtual Private Network в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:05
  • Просмотров: 229


Компания Microsoft исправила проблему с Virtual Private Network (VPN) в Windows 10.

Вот список доступных обновлений:

• Windows 10 версии 1909 (KB4554364);
• Windows 10 версии 1903 (KB4554364);
• Windows 10 версии 1809 (KB4554354);
• Windows 10 версии 1803 (KB4554349);
• Windows 10 версии 1709 (KB4554342);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • +2
Похожие новости
Новая проблема в Windows 10 повлияла на домашнюю работу: Outlook, Office 365, Teams не могут получить доступ к Интернету

Новая проблема в Windows 10 повлияла на домашнюю работу: Outlook, Office 365, Teams не могут получить доступ к Интернету

Microsoft запустила принудительное обновление пользователей Windows 10 1809 до версии 1909

Microsoft запустила принудительное обновление пользователей Windows 10 1809 до версии 1909

Microsoft обновила старые версии Windows 10

Microsoft обновила старые версии Windows 10

Microsoft исправила проблему с кнопкой «Проверить обновления» в Windows Store для инсайдеров

Microsoft исправила проблему с кнопкой «Проверить обновления» в Windows Store для инсайдеров

Microsoft исправила проблему c загрузкой сенсорной версии Office

Microsoft исправила проблему c загрузкой сенсорной версии Office




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 3
Гостей: 47
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
+12  
Новостей: 11618
+0  
Комментариев: 39427
+0  
Пользователей: 9986