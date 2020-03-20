Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.467.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:08
- Просмотров: 139
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.467.0. Для других каналов Microsoft опубликовала обновление здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/. В нем изложены планы относительно бета-версии, которая пропустит версию 82, а затем увидит и обновится прямо до версии 83, а также стабильную версию, которая вскоре будет обновлена до версии 81, чтобы соответствовать графику выпуска Chromium. Кроме того, Microsoft объявила об обновлении планов устаревания TLS 1.0 / 1.1 для Edge Legacy и IE здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/31/tls-1-0-tls-1-1-schedule-update-edge-ie11/.
Также было выпущено новое видео, в котором демонстрируются некоторые новые функции, такие как Line Focus в Immersive Reader, Vertical Tabs и Give with Bing: https://www.youtube.com/watch?v=yg5cUyPBHjI. Microsoft также хотела, чтобы вы знали, что компания читает ваши отзывы: https://twitter.com/MSEdgeDev/status/1244684674166710273. Что касается наиболее значимых дополнений за последние несколько дней:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность возобновления загрузки со страницы управления загрузками;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр защищенного видео на некоторых устройствах иногда приводил к появлению синего экрана. Обратите внимание, что это исправление временно предотвращает работу некоторых функций видео до тех пор, пока не будет введено более постоянное исправление;
• Исправлена проблема, из-за которой переход на определенные веб-сайты иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие панели «Коллекции» иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента в коллекцию иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при экспорте коллекции в документ Word;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты зависали при включении функции Tracking Prevention;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой неактивные вкладки больше не использовали акцентный цвет Windows, если он установлен в заголовках;
• Удалена возможность установки или запуска приложений или PWA-приложений из меню «…» в окнах InPrivate;
• Изменена ссылка, которая появляется на панели избранного, если там нет избранного, чтобы перейти на страницу управления избранными вместо страницы импорта;
• Изменено поведение установки веб-сайтов в качестве приложений, чтобы больше не создавать ярлык рабочего стола в процессе установки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты сообщали о проблеме с настройками файлов cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой папки на панели избранного иногда не открывались;
• Исправлена проблема, когда при рукописном вводе на локальном PDF-файле и нажатии кнопки «Сохранить» неожиданно отображалось диалоговое окно «Сохранить как»;
• Исправлена проблема на Mac, когда на сенсорной панели появлялся скруббер видео для веб-страниц, на которых не было никакого видеоконтента;
• Исправлена проблема, из-за которой видео иногда неправильно добавлялось в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента со страницы новой вкладки в коллекцию приводило к неправильному фавикону, отображаемому в коллекции;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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