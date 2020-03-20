Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.467.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:08
  • Просмотров: 139

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.467.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.467.0. Для других каналов Microsoft опубликовала обновление здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/. В нем изложены планы относительно бета-версии, которая пропустит версию 82, а затем увидит и обновится прямо до версии 83, а также стабильную версию, которая вскоре будет обновлена до версии 81, чтобы соответствовать графику выпуска Chromium. Кроме того, Microsoft объявила об обновлении планов устаревания TLS 1.0 / 1.1 для Edge Legacy и IE здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/31/tls-1-0-tls-1-1-schedule-update-edge-ie11/.

Также было выпущено новое видео, в котором демонстрируются некоторые новые функции, такие как Line Focus в Immersive Reader, Vertical Tabs и Give with Bing: https://www.youtube.com/watch?v=yg5cUyPBHjI. Microsoft также хотела, чтобы вы знали, что компания читает ваши отзывы: https://twitter.com/MSEdgeDev/status/1244684674166710273. Что касается наиболее значимых дополнений за последние несколько дней:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность возобновления загрузки со страницы управления загрузками;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой просмотр защищенного видео на некоторых устройствах иногда приводил к появлению синего экрана. Обратите внимание, что это исправление временно предотвращает работу некоторых функций видео до тех пор, пока не будет введено более постоянное исправление;
• Исправлена проблема, из-за которой переход на определенные веб-сайты иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие панели «Коллекции» иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента в коллекцию иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при экспорте коллекции в документ Word;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты зависали при включении функции Tracking Prevention;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой неактивные вкладки больше не использовали акцентный цвет Windows, если он установлен в заголовках;
• Удалена возможность установки или запуска приложений или PWA-приложений из меню «…» в окнах InPrivate;
• Изменена ссылка, которая появляется на панели избранного, если там нет избранного, чтобы перейти на страницу управления избранными вместо страницы импорта;
• Изменено поведение установки веб-сайтов в качестве приложений, чтобы больше не создавать ярлык рабочего стола в процессе установки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты сообщали о проблеме с настройками файлов cookie;
• Исправлена проблема, из-за которой папки на панели избранного иногда не открывались;
• Исправлена проблема, когда при рукописном вводе на локальном PDF-файле и нажатии кнопки «Сохранить» неожиданно отображалось диалоговое окно «Сохранить как»;
• Исправлена проблема на Mac, когда на сенсорной панели появлялся скруббер видео для веб-страниц, на которых не было никакого видеоконтента;
• Исправлена проблема, из-за которой видео иногда неправильно добавлялось в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элемента со страницы новой вкладки в коллекцию приводило к неправильному фавикону, отображаемому в коллекции;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable

Microsoft приостанавливает выпуск обновлений для Microsoft Edge Stable

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 80.0

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 80.0

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.4

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.4




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 3
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy Илья
+12  
Новостей: 11618
+0  
Комментариев: 39427
+0  
Пользователей: 9986