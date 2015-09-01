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Microsoft выпустила PowerToys 0.16

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:35
  • Просмотров: 183

Microsoft выпустила PowerToys 0.16

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.16.

Вот список новых функций:

• Улучшения FancyZone:
o Улучшение работы с несколькими мониторами: переключение между зонами теперь работает между мониторами;
o Упрощенный UX: удалена горячая замена макета и мерцание из-за отсутствия нескольких мониторов;
• Новые утилиты;
o Расширение панели предварительного просмотра Markdown;
o Расширение панели предварительного просмотра SVG;
o Расширение Image Resizer Window Shell;
o Window Walker, альтернатива alt-tab;
• Исправлено более 100 проблем;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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