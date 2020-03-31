Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1910.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:49
  • Просмотров: 202

Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1910.2

Компания Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1910.2.

Что нового

Вырезайте, копируйте и вставляйте в инструменте «Файлы»



Когда вы выбираете папку или файл в инструменте «Файлы», пользователи могут вырезать или скопировать файл или папку. После того, как файл или папка вырезаны или скопированы, опция вставки станет доступной, и пользователь может вставить файл или папку в другой путь.

Перезапуск службы



При управлении машинами с помощью инструмента «Службы» теперь есть возможность перезапуска службы. Больше нет необходимости запускать и останавливать службу, чтобы перезапустить ее. Больше нет необходимости в запуске и остановке службы, чтобы перезапустить ее.

Другие крупные дополнения

Быстрое обновление кластера – На панели кластера в разделе «Оповещения» появятся обновления для подключенных узлов;
Загрузка файла – Если загрузка большого файла не удалась, теперь вы можете повторить попытку загрузки файла;
Фильтры виртуальных машин – При просмотре списка виртуальных машин с несколькими примененными фильтрами виртуальные машины больше не исчезают через некоторое время;
Вход в Azure Update Management – Пользователи больше не получают ошибку входа в систему при попытке настроить управление обновлениями Azure после настройки мониторинга Azure;
Создание учетной записи Active Directory – Microsoft исправила ошибку в Active Directory Domain Services, где учетные записи могли быть созданы с помощью паролей, которые не отвечали требованиям сложности;

Партнерские расширения

Экосистема Windows Admin Center продолжает расширяться с релизом новых партнерских расширений и улучшений существующих расширений.

Azure Security Center теперь общедоступен

Расширение Azure Security Center больше не находится в статусе предварительной версии и теперь является общедоступным! Это расширение предоставляет возможности гибридной облачной безопасности для серверов, управляемых WAC, и позволяет им быть защищенными ASC с помощью установки в один клик. Пользователи этого расширения также будут видеть рекомендации по безопасности и предупреждения во встроенном представлении в Windows Admin Center.

Эта интеграция является частью более масштабного движения WAC по внедрению гибридных возможностей служб Azure в локальные среды. Это распространяется на локальные среды в Azure, позволяя им извлекать выгоду из передовых облачных технологий в своей локальной рабочей нагрузке, и является важным шагом в рамках движения подъема и сдвига.

Расширение HPE WAC теперь общедоступно

Расширение HPE WAC объединяет функциональность расширения HPE Server и расширения HPE Azure Stack HCI в одно расширение для упрощения управления. Это расширение использует технологию HPE iLO, чтобы предоставить пользователям прямой обзор инвентаризации серверов и диагностики для управления и мониторинга серверной инфраструктуры HPE. Используя это расширение, пользователи могут:

• Смотреть состояние их серверов и параметры исправления (при необходимости);
• Просматривать свойства серверных компонентов (процессор, память и т.д.) и настройки BIOS;
• Поверхностное и выделенное состояние кластера и несоответствия узлов;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
blogs.windows.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1909

Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1909

Драйвер HP не устанавливается на ПК с Windows 10

Драйвер HP не устанавливается на ПК с Windows 10

Microsoft признала проблему с zip-файлами в Windows 10 October 2018 Update

Microsoft признала проблему с zip-файлами в Windows 10 October 2018 Update

Microsoft анонсировала улучшенную поддержку Symlinks в Windows 10

Microsoft анонсировала улучшенную поддержку Symlinks в Windows 10

Как восстанавить Windows 8 Consumer Preview без использования установочного диска

Как восстанавить Windows 8 Consumer Preview без использования установочного диска




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 3
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
+12  
Новостей: 11618
+0  
Комментариев: 39427
+0  
Пользователей: 9986