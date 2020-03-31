Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1910.2
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:49
- Просмотров: 202
Компания Microsoft анонсировала Windows Admin Center Preview 1910.2.
Что нового
Вырезайте, копируйте и вставляйте в инструменте «Файлы»
Когда вы выбираете папку или файл в инструменте «Файлы», пользователи могут вырезать или скопировать файл или папку. После того, как файл или папка вырезаны или скопированы, опция вставки станет доступной, и пользователь может вставить файл или папку в другой путь.
Перезапуск службы
При управлении машинами с помощью инструмента «Службы» теперь есть возможность перезапуска службы. Больше нет необходимости запускать и останавливать службу, чтобы перезапустить ее. Больше нет необходимости в запуске и остановке службы, чтобы перезапустить ее.
Другие крупные дополнения
• Быстрое обновление кластера – На панели кластера в разделе «Оповещения» появятся обновления для подключенных узлов;
• Загрузка файла – Если загрузка большого файла не удалась, теперь вы можете повторить попытку загрузки файла;
• Фильтры виртуальных машин – При просмотре списка виртуальных машин с несколькими примененными фильтрами виртуальные машины больше не исчезают через некоторое время;
• Вход в Azure Update Management – Пользователи больше не получают ошибку входа в систему при попытке настроить управление обновлениями Azure после настройки мониторинга Azure;
• Создание учетной записи Active Directory – Microsoft исправила ошибку в Active Directory Domain Services, где учетные записи могли быть созданы с помощью паролей, которые не отвечали требованиям сложности;
Партнерские расширения
Экосистема Windows Admin Center продолжает расширяться с релизом новых партнерских расширений и улучшений существующих расширений.
Azure Security Center теперь общедоступен
Расширение Azure Security Center больше не находится в статусе предварительной версии и теперь является общедоступным! Это расширение предоставляет возможности гибридной облачной безопасности для серверов, управляемых WAC, и позволяет им быть защищенными ASC с помощью установки в один клик. Пользователи этого расширения также будут видеть рекомендации по безопасности и предупреждения во встроенном представлении в Windows Admin Center.
Эта интеграция является частью более масштабного движения WAC по внедрению гибридных возможностей служб Azure в локальные среды. Это распространяется на локальные среды в Azure, позволяя им извлекать выгоду из передовых облачных технологий в своей локальной рабочей нагрузке, и является важным шагом в рамках движения подъема и сдвига.
Расширение HPE WAC теперь общедоступно
Расширение HPE WAC объединяет функциональность расширения HPE Server и расширения HPE Azure Stack HCI в одно расширение для упрощения управления. Это расширение использует технологию HPE iLO, чтобы предоставить пользователям прямой обзор инвентаризации серверов и диагностики для управления и мониторинга серверной инфраструктуры HPE. Используя это расширение, пользователи могут:
• Смотреть состояние их серверов и параметры исправления (при необходимости);
• Просматривать свойства серверных компонентов (процессор, память и т.д.) и настройки BIOS;
• Поверхностное и выделенное состояние кластера и несоответствия узлов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 3
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
Пользователей: 3
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+12Новостей: 11618
+0Комментариев: 39427
+0Пользователей: 9986