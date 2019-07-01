Microsoft Edge Canary получил новые функции
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:37
- Просмотров: 32
Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.471.0 получила несколько новых функций.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 83.0.471.0 или более позднюю версию.
2. Откройте новую вкладку, щелкните иконку шестеренки> Макет страницы> Пользовательский.
3. В разделе «Фон» выберите «Свое изображение»;
4. Выберите одно изображение.
Обновление Edge Canary также принесло флаг «Enable local providers toggle», который отображает избранное и предложения истории в адресной строке.
Вы можете найти эту настройку в Настройки> Конфиденциальность и сервисы> Адресная строка> Показывать мне подсказки из истории, избранного и других данных на этом устройстве, используя мои набранные символы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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