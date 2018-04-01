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Статистика ОС и браузеров за март 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:07
  • Просмотров: 306

Статистика ОС и браузеров за март 2020 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за март 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 57.34%;
• Windows 7 – 26.23%;
• Windows 8.1 – 3.69%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 68.5%;
• Microsoft Edge – 7.59%;
• Firefox – 7.19%;
• Internet Explorer – 5.87%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
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