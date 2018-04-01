Статистика ОС и браузеров за март 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:07
- Просмотров: 306
Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за март 2020 года.
Статистика ОС выглядит следующим образом:
• Windows 10 – 57.34%;
• Windows 7 – 26.23%;
• Windows 8.1 – 3.69%;
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 68.5%;
• Microsoft Edge – 7.59%;
• Firefox – 7.19%;
• Internet Explorer – 5.87%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
netmarketshare.com
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