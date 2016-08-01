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Обновление KB4554364 сломало Wi-Fi для некоторых пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:45
  • Просмотров: 217


Microsoft недавно выпустила обновление KB4554364 для Windows 10 версии 1903 и 1909.

Обновление исправило проблему с VPN. Однако, как и в случае с большинством накопительных обновлений, KB4554364, по-видимому, имеет свою собственную проблему.

Некоторые пользователи жалуются, что обновление KB4554364 вызывает проблему с Wi-FI. Подключение устройства с Windows 10 к модему/маршрутизатору Wi-Fi теперь возвращает следующее сообщение об ошибке:

Socket error 0×2200021

c:/windows/SyWOW64/appidPolicyEngineApi.dll, instruction cannot be READ




Microsoft пока не признала эту проблему, а это значит, что у нас пока нет официального решения.

Есть одно простое решение — удалить обновление KB4554364.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
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device2000
Посетитель | Вчера, 23:18
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Спасибо Майкам, за новую, надежную и совсем не глючную винду...
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