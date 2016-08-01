Обновление KB4554364 сломало Wi-Fi для некоторых пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:45
- Просмотров: 217
Microsoft недавно выпустила обновление KB4554364 для Windows 10 версии 1903 и 1909.
Обновление исправило проблему с VPN. Однако, как и в случае с большинством накопительных обновлений, KB4554364, по-видимому, имеет свою собственную проблему.
Некоторые пользователи жалуются, что обновление KB4554364 вызывает проблему с Wi-FI. Подключение устройства с Windows 10 к модему/маршрутизатору Wi-Fi теперь возвращает следующее сообщение об ошибке:
Socket error 0×2200021
c:/windows/SyWOW64/appidPolicyEngineApi.dll, instruction cannot be READ
c:/windows/SyWOW64/appidPolicyEngineApi.dll, instruction cannot be READ
Microsoft пока не признала эту проблему, а это значит, что у нас пока нет официального решения.
Есть одно простое решение — удалить обновление KB4554364.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
htnovo.net
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