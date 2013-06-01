Компания Microsoft переводит приложение Xbox для Windows 10 на React Native UWP
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:38
- Просмотров: 178
Приложение Xbox для Windows 10 получило обновление, которое полностью переработало серверную часть приложения для экстремального улучшения производительности.
Хотя исходное приложение Xbox было построено на Microsoft Electron Application Framework, фреймворке с открытым исходным кодом, основанном на движке рендеринга Chromium, новейшая версия приложения переключилась на React Native UWP, полную противоположность Skype.
По сообщению Windows Central, новая версия приложения Xbox получило серьёзное улучшение производительности после перехода на React Native UWP.
Компания отметила снижение использования активной памяти на 50%, а также более плавную работу при переходе между различными аспектами приложения. Другим преимуществом перехода является уменьшенный размер приложения (с 300 МБ до 60 МБ).
Новейшая версия приложения, работающего на базе React Native UWP, в настоящее время доступна только для инсайдеров кольца Fast.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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