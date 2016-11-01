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Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:42
  • Просмотров: 101

Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Команда Windows Insider не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе из-за ошибки блокировки.



Компания Microsoft должна выпустить новую сборку на следующей неделе.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
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