Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:42
- Просмотров: 101
Команда Windows Insider не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе из-за ошибки блокировки.
Hello #WindowsInsiders! No Fast ring flight this week as we discovered a flight-blocking bug via internal testing. Fix is underway though and we should be back at it next week! Do check out the blog from last week to review a few updates that were made: https://t.co/aoa90CArQk pic.twitter.com/RddP1vJTPb— Windows Insider (@windowsinsider) April 2, 2020
Компания Microsoft должна выпустить новую сборку на следующей неделе.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
twitter.com/windowsinsider
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