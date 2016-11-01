Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Hello #WindowsInsiders! No Fast ring flight this week as we discovered a flight-blocking bug via internal testing. Fix is underway though and we should be back at it next week! Do check out the blog from last week to review a few updates that were made: https://t.co/aoa90CArQk pic.twitter.com/RddP1vJTPb — Windows Insider (@windowsinsider) April 2, 2020

Команда Windows Insider не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе из-за ошибки блокировки.Компания Microsoft должна выпустить новую сборку на следующей неделе.