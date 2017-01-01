Microsoft дополнила список проблем сборки Windows 10 Insider Preview Build 19592
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:05
- Просмотров: 94
Компания Microsoft дополнила список проблем сборки Windows 10 Insider Preview Build 19592.
Вот список новых проблем:
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сообщения о том, что иконки приложений на панели задач имеют проблемы с рендерингом, в том числе по умолчанию для иконки .exe;
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft работаем над исправлением проблемы, которая приводит к неправильной работе веб-камер при попытке выполнить видеовызов в Microsoft Teams. Веб-камера не должна быть затронута при использовании Microsoft Teams через браузер;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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