Microsoft ищет сотрудника для улучшения Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:00
- Просмотров: 298
Компания Microsoft ищет сотрудника для улучшения Windows 10.
Вот некоторые обязанности:
• Улучшение производительности индексатора Windows, позволяющее конечным пользователям быстро находить свои файлы и информацию;
• Улучшение надежности системы уведомлений Windows для поддержки потребностей Xbox, мобильных устройств и достижения надежности «dial-tone»;
• Поддержка облачного буфера обмена и совместного использования приложений;
• Работа по мере необходимости для поддержки следующих крупных релизов Windows 10 и Windows 10X;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
careers.microsoft.com
careers.microsoft.com
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