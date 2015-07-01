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Microsoft ищет сотрудника для улучшения Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:00
  • Просмотров: 298


Компания Microsoft ищет сотрудника для улучшения Windows 10.

Вот некоторые обязанности:

• Улучшение производительности индексатора Windows, позволяющее конечным пользователям быстро находить свои файлы и информацию;
• Улучшение надежности системы уведомлений Windows для поддержки потребностей Xbox, мобильных устройств и достижения надежности «dial-tone»;
• Поддержка облачного буфера обмена и совместного использования приложений;
• Работа по мере необходимости для поддержки следующих крупных релизов Windows 10 и Windows 10X;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
careers.microsoft.com
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